Duygu’nun katiline indirimsiz müebbet

Antalya'da 30 yaşındaki Duygu Çelikten'i öldürüp ormana gömen Veli Ünver (45) hakkında indirimsiz müebbet istendi. Geçen yıl 6 Eylül'de kaybolan ve 15 gün cesedi ormanda toprağa gömülü halde bulunan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'i (30) bıçaklayarak öldüren Veli Ünver (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat Özcan (24) ve ağabeyi Doğukan Özcan (28) ile cesedin gömülmesine aracılık eden Mahsun Demiralp'in (39) yargılanmasına devam edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevlerinden, SEGBİS aracılığıyla katıldı.Duruşmada dizlerinin üstüne çöküp kollarını açan Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, "Kızımı öldürüp, cesedini hayvanlara yem edenlerden şikâyetçiyim. Tamamı en ağır şekilde cezalandırılsın. Kadın cinayetlerinin son bulması için Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın. Suçtan kurtulmak için senaryo üretiyorlar. O zaman kızımı bana geri verin" diye ağlayarak şikâyetini yeniledi. Anıl Çelikten ise kız kardeşinin uyuşturucu kuryeliği yapmayı kabul etmediği için öldürüldüğünü söyledi.Veli Ünver ise olayın boğuşma anında meydana geldiğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Mütalaa veren savcı ise Veli Ünver'in "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti. Savcı ayrıca diğer tutuklu 3 sanığın da "Delilleri yok etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını ve tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme sanıkları tamamının tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.