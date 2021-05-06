Ebelere moral ziyareti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya; 5 Mayıs Ebeler Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek ilçe devlet hastanesindeki ebeler ve sağlık personelleri ile bir araya geldi.

Personellere çiçek ve temizlik seti dağıtarak haftalarını kutlayan Başkan Yalçınkaya, yeni doğan bebekleri de ihmal etmedi. Bebekler için de Hoş geldin Bebek Seti hediye etti. Başkan Yalçınkaya'ya ziyaretleri sırasında Hastane Başhekimi Emre Altuntaş eşlik etti.

'HER DOĞUM BİR ÜMİT'

Başkan Yalçınkaya; "Buradaki çalışan kardeşlerimizin gayretini unutmamak lazım. İnsan dünyaya gelirken annesi ve ebesi yanında. Anne kadar kıymetli bir işin, bir çalışmanın, bir gayretin içindeler. Pandemi sürecinde en fazla sağlık çalışanları ölüm hattında. Onları takdir ediyoruz. Çünkü pandemide Türkiye çok büyük başarılara imza attı. Çok büyük gayretle başta; doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz risk aldı. Bütün çalışan sağlık çalışanları hayatlarını feda ederek bu toplumun önüne bir imkan sağladılar. Bu sebeple bu kutsal günde ebe kardeşlerimizin gününü kutluyoruz. Nice güzel günlere, nice güzel çalışmalara. Her doğum bir ümittir. Bu ümidin gerçekleşmesinde ilk adımı atan ebe kardeşlerimiz bu kutsal günde kendilerini tebrik ediyorum. Nice sağlıklı günlerde, hayırlı çalışmalara vesile olmalarını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum." dedi.