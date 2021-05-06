Edebiyatçı Emine Işınsu Öksüz son yolculuğuna uğurlandı

Öksüz, annesiyle çıkardıkları "Ayşe Dergisi" ile başlayan dergi yayıncılığın ardından ilk şiir kitabını henüz 17 yaşındayken "İki Nokta" adıyla yayımladı.

"Küçük Dünya" adlı kitabından sonra da 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya yönelen usta kalem, fikir ve sanat dergisi "Töre"yi 1971-1981 yılları arasında çıkardı.

1979'da yazdığı ve Türkiye'nin, 1970'lerden sonra içinde bulunduğu öğrenci olaylarını konu alan romanı Sancı, büyük ilgi gördü ve çok sayıda baskısı yapıldı. Esaret altındaki Kırım, Balkan ve Kerkük Türklerinin sorunlarını romanlarına yansıtan Işınsu, 1980'lerden sonra Yunus Emre, Hacı Bayram Veli ve Niyazi Mısri gibi ünlü mutasavvıfların hayatlarını romanlaştırdı.

"Bir Yürek Satıldı" (1967), "Bir Milyon İğne" (1967) ve "Adsız Kahramanlar" (1975) oyunlarını da kaleme alan Öksüz'ün TRT'de radyofonik oyun olarak yayınlanan "Bir Yürek Satıldı" eseri ile "Küçük Dünya" romanı televizyon dizisi olarak TRT'de izleyicilerle buluştu.

Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan Öksüz, Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödül aldı.

Yazar Emine Işınsu Öksüz, Prof. Dr. İskender Öksüz ile evli ve üç çocuk annesiydi.