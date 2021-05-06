Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği babasını katletti

Tekirdağ'da bir kişi, eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay, Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi'nde meydana geldi. Güven Kaçar (31), iddiaya göre, eşi Mısra (29) ile babası Nazım Kaçar'ın (51) ilişki yaşadığından şüphelenince ikisiyle kavga etti. Kayınpeder ve gelini iddiaları reddederken, eşi ise Güven Kaçar'ı polise şikâyet ederek evden uzaklaştırdı. Boşanma davası devam ederken, Mısra Kaçar, kayınpederi Nazım Kaçar ile Zonguldak'a kaçtı. Bu duruma öfkelenen Güven Kaçar, annesi Münevver Kaçar (49) ve kayınbiraderi Serdal Taşçı'ya babasını öldüreceğini söyledi. Annesi, "Sen kendini ateşe atma. Ben halledeceğim" deyince oğlu da "O zaman uyurken boğazını kes, gitsin" dedi. Bir süre sonra Münevver Kaçar, öldüremeyeceğini söyleyince oğul Kaçar eve giderek babasını 20 bıçak darbesiyle öldürdü. Polis, kaçan Güven Kaçar ile annesini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen anne ile oğlu mahkemece tutuklandı.