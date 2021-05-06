Gezegenler Kartepe’ye iniyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesindeki projeleri arasında yer alan ve yapımında son aşamaya gelinen Kartepe Genç Akademi (gençlik merkezi)'nin çatısı altında faaliyet göstermesi planlanan Planateryum Kartepeli çocuklarda heyecan yaratmaya başladı. Başkan Kocaman'ın talimatları ile tarihten gelen gök bilimciliği çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanan Planateryum (gökev) ile Uzay ve Gözlem Sınıfı Kartepeli gençlere hizmet verecek.

PLANATERYUM(GÖKEV) KARTEPE'DE

Uzay ve Gözlem Sınıfı bünyesinde oluşturulan Planetaryum (Gökev)'da biten çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, demo gökyüzü sunumunu da izledi. Kartepe'nin geleceği olan gençler için uzayın kapılarını aralayacak Planetaryum içerisinde amatör gözlemciler için kullanılan teleskop da bulunurken, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Planateryum güneş, ay, yıldızlar, uydular, gezegenler, bilinen diğer tüm gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini çeşitli özel aygıtlar sayesinde küresel bir kubbede izleyebilme imkanı sunan bir teknoloji.

ÇOCUKLAR GÖKYÜZÜYLE TANIŞACAK BİLİME ISINACAK

Kartepe Genç Akademi'de yapılan çalışmaları yakından takip ederek sık sık inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı.Mustafa Kocaman "Kartepe Genç Akademi çatısı altında Kartepeli gençlerimizi Uzay Gözlem Merkezi ile buluşturacağız. Uzayda merak edilen her şeyin görüntülenebildiği Planetaryum yani Türkçe ismiyle Gökev Kartepeli gençlerimize aktif olarak hizmet verecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak öğrencilerimiz için eğitim sınıfları oluşturarak her çocuğumuzun faydalanabilmesini sağlayacağız. Uzay çağının içinde olduğumuz bir dönemde çocuklarımızı bilime teşvik etmek, motive etmek, farkındalıklarını arttırarak güçlü ve donanımlı bireyler olarak hayata karışmalarını sağlamak en büyük arzumuz" açıklamasında bulundu.