Görevdeki çavuşun çocuğuna doğum günü süprizi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan Uzman Jandarma V. Kad. Çavuş İhsan Altıntaş, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde dedesinde kalan 6 yaşındaki oğlu Ali Bartu Altıntaş'ın doğum gününe gidemediği için Domaniç Kaymakamlığından yardım istedi.

Altıntaş'ın dileğini yerine getirilmesi için Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in talimatlarıyla, Domaniç İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Bilal Çetin, yaptırdığı doğum günü pastasını alıp küçük Ali Bartu'nun yaşadığı eve gitti.

Annesi Gonca Altıntaş ile kapıyı açan Ali Bartu, karşısında jandarmayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Daha sonra Ali Bartu, doğum günü pastasındaki mumları üfleyip hediyelerini aldı. Sürpriz karşısında duygulanan anne Altıntaş, teşekkür etti.

Gonca Altıntaş, Jandarma ailesinden oldukları için gurur duyduklarını belirterek, "İyi günde, kötü günde her zaman yanımızda olan Jandarmamıza teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk." dedi.

Ali'nin annesi Gonca Altıntaş Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'e de teşekkür ederek "Sağolsun mülki amirimiz Kaymakam bey bize mutluluk yaşattı. Vatan görevinde olan babasının yokluğunu aratmadı. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.