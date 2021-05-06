Günlerce işkence yapıp fidye istediler

İstanbul'da, vatandaşları M.S.'yi kaçırıp günlerce işkence ederek 50 bin euro fidye isteyen Pakistanlı çete film gibi bir operasyonla çökertildi. M.S.'den günlerce haber alamayan iş arkadaşları, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne ihbarda bulunarak yardım istedi. Polis, kaçırılan gencin Pakistan'daki ailesiyle irtibata geçti. Aile, M.S.'nin tanımadıkları bir grup tarafından kaçırıldığını, günlerdir işkence gördüğünü ve serbest bırakılması karşılığında 50 bin euro fidye istenildiğini anlattı. Harekete geçen ekipler, M.S.'nin iş arkadaşları aracılığıyla fidyeci çete ile sahte bir buluşma ayarladı. Polis, önceden hazırlanan sahte paraları iş arkadaşlarına vererek buluşma noktasında pusu kurdu. Fidyeyi almaya gelen iki şüpheli, kıskıvrak yakalandı. M.S.'nin Arnavutköy'deki bir evde alıkonulduğunu belirleyen ekipler, buraya da baskın düzenledi. Evdeki 4 kişi gözaltına alınırken, kanlar içinde bulunan M.S. hastanede tedaviye alındı. 6 şüpheli tutuklandı.