Harmandalı’nda 5 ev ve bir ahır tahliye edildi

İzmir'in Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Köseler mevkiinde bir evin toprak kayması nedeniyle boşaltılmasının ardından şimdi de bölgedeki 5 ev ve bir ahır tahliye edildi. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaşananlardan ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bürokratları işaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 30 yıldır bölgeye çöp bastığını hatırlatan Kazar; "Defalarca söylememize rağmen bu güne kadar hiçbir önlem almadılar. Çöpten sızan sular yıllarca yeraltına ine ine en sonunda toprak kaymasına neden oldu. Eğer önlem alınmazsa İstanbul Ümraniye'de yaşanan facianın bir benzeri İzmir Harmandalı'nda da yaşanacak. Yüzlerce insan çöp yığınlarının altında hayatını kaybedecek." dedi.

Kazar, Soyer'e "Çok geç olmadan bir an önce Harmandalı çöplüğünü kapatın" çağrısında bulundu.

ÇÖP SULARI YERALTINA SIZIYOR

1992 yılında hizmete açılan katı atık depolama tesisi ekonomik ömrünü doldurmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi bölgeye çöp depolamaya devam etti. Gerekli önlemler alınmayınca çöplerden sızan pis sular bölgede toprak kaymasına neden oldu. Zemin kayması ve çatlaklar nedeniyle 6 ay önce Cumhuriyet Mahallesi Köseler mevkii 9613 sokaktaki bir konutun boşaltılmasının ardından geçen hafta da yine aynı bölgedeki 5 ev ve 1 ahır daha tahliye edildi.

BÜYÜKŞEHİR KABUL ETMEDİ

Mahalle sakinlerinin bölgeye 2 kilometre mesafedeki Harmandalı Çöp Tesisinden sızıntı olduğu iddiası üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, yer hareketlerinin atık depolama tesisiyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığına yönelik bilimsel analiz sonuçlarını açıkladı.

İLLAKİ BİRİLERİ Mİ ÖLMELİ?

Kazar; "Önlem alınması için illaki birisinin ölmesi mi gerekiyor?" diyerek yaşananlara isyan etti. Çöp Depolama Tesisinin bir an önce kapatılması gerektiğini belirten Kazar, şunları söyledi; "Önce bir ev şimdi de 5 ev ile 1 ahır toprak kayması nedeniyle boşaltıldı. Evlerin boşaltılması çöplükten yeraltına sızan çöp sularının verdiği zarardan kaynaklanıyor. 30 senedir aynı yere çöp basıyorlar. Tüm uyarılarımıza rağmen hiçbir önlem almıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir an önce Harmandalı Çöp Depolama alanını kapatıp yaşanan toprak kaymasının önüne geçmek, tehlikenin boyutlarını tespit etmek amacıyla bölgede bilimsel çalışma yapmalı. Ardından da gerekli önlemleri almalı."



Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar

YÜZLERCE HEKTARLIK ALAN

Kaymanın yaşandığı alanın küçük bir alan olmadığını, binlerce hektarlık bir alanda zeminin kaymakta olduğunu belirten Kazar; "Burada 5 – 10 değil binlerce hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Şu an 5 bölgede toprak kayması söz konusu fakat bilimsel bir açıklama maalesef yok. Belediye yetkilileri kaymanın geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle olduğunu iddia ediyor. Bunun böyle olmadığını belgeleri ile ortaya koymama rağmen beni yalancılıkla suçluyorlar. Ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ne de Genel Sekreter bizimle görüşmüyor. Çünkü bana anlatacakları bir şey yok. İnsanlar ölmeden çöplüğün bir an önce kapatılmasını istiyoruz." diye konuştu.