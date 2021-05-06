Hemşire kardeşlerin anne acısı

Antalya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Nurcan Kırıcı (52) 15 gün sonra hayatını kaybetti. Kırıcı'nın hemşire kızları Seda ve Eda'nın gözyaşları herkesi ağlattı.

Döşemealtı ilçesinde 21 Nisan'da meydana gelen Antaya Bilim Üniversitesine ait servis minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Nurcan Kırıcı, kazanın ardından Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İki çocuk annesi Nurcan Kırıcı yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini önceki gece kaybetti. Kırıcı'nın Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazesi, eşi Mehmet, kızları Eda ve Seda tarafından alındı. Annelerini cenazesinin alınışı sırasında hemşire kardeşlerin feryadı herkesi ağlattı. Eda ve Seda'yı mesai arkadaşları teselli etti. Sağlık çalışanları "Hemşireler haftasında 9 Mayıs anneler gününe 3 gün kala annelerini kaybetmeleri çok acı" diyerek üzüntülerini bildirdi. Cenazenin Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.

KAZA ANINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Döşemealtı ilesinde Erdoğan Y. idaresindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsü, Fatih Sultan Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, sürücüsü belirlenemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada minibüs yolcusu Yakup Calkurt'un hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Anne Nurcan Kırcı ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.