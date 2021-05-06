Hiç gitmediği İstanbul’da dolandırıcılıktan 4 yıl ceza aldı

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Cihan Beyazdağ, bir internet sitesi üzerinden gördüğü cep telefonu ilanı üzerinden satıcı ile 17 Eylül 2018'de irtibata geçti. Beyazdağ satıcı ile 5 bin lira karşılığında anlaştı. Güvenirliğini arttırmak isteyen satıcı uzman çavuş olarak görev yaptığını belirterek Beyazdağ'a watsapp üzerinden İhsan Aslan adına düzenlenmiş uzman çavuş kimlik kartını gönderdi. Satıcının uzman çavuş olduğuna inanan Beyazdağ da cep telefonu eline ulaşmadan 5 bin liralık tutarı karşı tarafın banka hesabına gönderdi. Beyazdağ parayı alan satıcıya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Soluğu polis merkezinde alan Beyazdağ şikayette bulundu. Watsapp görüşmesinin yapıldığı telefon numarasının yabancı uyruklu Rabar Tarıq Maarouf isimli şüpheliye ait olduğu anlaşıldı. Dolandırıcılıkta kullanılan banka hesabının ise Malatya'da yaşayan emekli ve aynı zamanda bakkal İhsan Aslan'ın (62) kimlik bilgileri kullanarak açılan hesap olduğu belirlendi.
PARA ÇEKEN SANIĞA BENZİYOR DİYE CEZA ALDI
Olayın mağduru olmasına rağmen haklılığını ispatlayamayan Aslan'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Aslan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Aslan mahkemede, "Banka hesabı bilgim dışında açılmış. Kimlik bilgilerim kullanılmış" dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre banka sözleşmesindeki imzaların Aslan'a ait olduğunu ifade edildi. Bankanın kamera görüntüleri incelendiğinde bankamatikten para çekmeye gelen iki şüpheliden birinin Aslan'a benzediği belirtildi. Mahkeme sanığın suçtan kurtulmaya çalıştığı belirtilerek 24 Şubat 2021'de Aslan'a 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin lira para cezası verdi. Hiç gitmediği İstanbul'da adı dolandırıcılık olayına karışan Malatyalı İhsan Aslan büyük bir şok yaşadı.
KIZIM VE DAMADIM POLİS
SABAH'a konuşan İhsan Aslan, "2018 yılında İzmir' in Tire İlçesinden bir polis memuru beni cep telefonumdan aradı. Dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonu numarasının ve internet sitesi üyeliğinin bana ait olup olmadığını sordu. Ben de ikisinin de bana ait olmadığını söyledim. Aynı gün Malatya' da bir banka şubesi tarafından arandım. Bankada bana kimlik fotokopisi gösterildi. Kimlik bilgileri bana aitti. Ancak fotoğraf başkasınındı. Kimlik bilgilerim çalınarak bankadan hesap açıldığını öğrendim. Banka tarafından hesap kapatıldı. Konu ile ilgili Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundum. Uzun yıllar ilçede bakkal dükkanı işlettim. Kışın Malatya 'da yazın da Mersin' de yaşıyorum. Hayatımda hiç İstanbul'a gitmedim. Dava dosyasının kapanacağını beklerken yargılanmaya başladım. Ancak tüm bunlara rağmen hapis cezası almaktan kurtulamadım. Kızım ve damadım polis. Benim böyle bir suçun içinde yer almam mümkün değil" dedi.
İhsan Aslan (solda) ve avukatı Namık Kemal Güney (sağda)
KARAR BOZULMAZSA HAPSE GİRECEK
Aslan avukatı Namık Kemal Güney aracılığıyla hakkında verilen hapis ve para cezasının iptal edilmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Avukat Güney itiraz dilekçesine Aslan'a ait gerçek kimlik fotokopisi, başkasının yapıştırılmış olduğu sahte kimlik fotokopisi, aynı suçtan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararının bir örneği ile Aslan'ın Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunu da ekledi. Güney, "Dolandırılan kişinin irtibata geçtiği cep telefonu numarası Rabar Tarıq Maarouf isimli yabancı uyruklu kişiye ait. Dolandırıcı, dolandırdığı kişi ile görüşürken kendini İhsan Aslan olarak tanıtmış. Sadece ismi verilmesinden dolayı mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır. Ayrıca cep telefonu satışı yapılan sitenin üyeliğinin hangi bilgisayar ya da cep telefonu IP bilgileri ile açıldığı da araştırılmamış. Hesabın açıldığı tarihte müvekkilim İhsan Aslan'ın konumla bağlantısı olup almadığı da belirlenmemiş. Dolandırıcı İhsan Aslan adına ele geçirdiği kimlik bilgileriyle uzman çavuş kimlik kartı oluşturmuş ve kendini uzman çavuş olarak tanıtarak güven sağlamış. Aynı şekilde İhsan Aslan kimlik bilgileri kullanılarak adına banka hesabı açılmış. Bu hesap üzerinden dolandırıcılığa konu olan 5 bin liralık tutar çekilmiş. Eğer bu karar bozulmazsa İhsan Aslan hapse girecek" dedi.