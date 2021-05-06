Hiç gitmediği İstanbul’da dolandırıcılıktan 4 yıl ceza aldı

PARA ÇEKEN SANIĞA BENZİYOR DİYE CEZA ALDI

Olayın mağduru olmasına rağmen haklılığını ispatlayamayan Aslan'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Aslan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Aslan mahkemede, "Banka hesabı bilgim dışında açılmış. Kimlik bilgilerim kullanılmış" dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre banka sözleşmesindeki imzaların Aslan'a ait olduğunu ifade edildi. Bankanın kamera görüntüleri incelendiğinde bankamatikten para çekmeye gelen iki şüpheliden birinin Aslan'a benzediği belirtildi. Mahkeme sanığın suçtan kurtulmaya çalıştığı belirtilerek 24 Şubat 2021'de Aslan'a 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin lira para cezası verdi. Hiç gitmediği İstanbul'da adı dolandırıcılık olayına karışan Malatyalı İhsan Aslan büyük bir şok yaşadı.

KIZIM VE DAMADIM POLİS

SABAH'a konuşan İhsan Aslan, "2018 yılında İzmir' in Tire İlçesinden bir polis memuru beni cep telefonumdan aradı. Dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonu numarasının ve internet sitesi üyeliğinin bana ait olup olmadığını sordu. Ben de ikisinin de bana ait olmadığını söyledim. Aynı gün Malatya' da bir banka şubesi tarafından arandım. Bankada bana kimlik fotokopisi gösterildi. Kimlik bilgileri bana aitti. Ancak fotoğraf başkasınındı. Kimlik bilgilerim çalınarak bankadan hesap açıldığını öğrendim. Banka tarafından hesap kapatıldı. Konu ile ilgili Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundum. Uzun yıllar ilçede bakkal dükkanı işlettim. Kışın Malatya 'da yazın da Mersin' de yaşıyorum. Hayatımda hiç İstanbul'a gitmedim. Dava dosyasının kapanacağını beklerken yargılanmaya başladım. Ancak tüm bunlara rağmen hapis cezası almaktan kurtulamadım. Kızım ve damadım polis. Benim böyle bir suçun içinde yer almam mümkün değil" dedi.