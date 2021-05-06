Hiç görmediği İstanbul’da dolandırıcılıktan ceza yedi

İstanbul'da yaşayan Cihan Beyazdağ (35), 17 Eylül 2018'de internette gördüğü cep telefonunu almak için irtibata geçtiği satıcıyla 5 bin liraya anlaştı. Güvenirliğini artırmak isteyen satıcı, Beyazdağ'a, sosyal medya üzerinden İhsan Aslan adına düzenlenmiş uzman çavuş kimlik kartını gönderdi. Buna inanan Beyazdağ, telefon eline ulaşmadan 5 bin lirayı gönderdi. Beyazdağ dolandırıldığını anlayınca şikayette bulundu. Görüşmenin yapıldığı numaranın yabancı uyruklu Rabar Tarıq Maarouf'e ait olduğu, dolandırıcılıkta kullanılan banka hesabının ise Malatya'da yaşayan bakkal İhsan Aslan (62) adına açıldığı belirlendi. Olayın mağduru olmasına rağmen haklılığını ispatlayamayan Aslan hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aslan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "ATM'den para çeken şüpheliye benziyor" diye 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aslan karara itiraz etti.