İstanbul'da kuryeye yumruklu saldırı! Bu yüzden dövmüş...

DEFALARCA YUMRUKLADI



Motokuryenin yanına gelen sürücü hiç konuşmadan defalarca yumruklamaya başladı. Otomobil sürücüsü bir yandan tehditler savururken bir yanda yumruklamaya devam etti. Bu sırada sokaktan geçen başka bir motokurye olayı görerek durdu. Motordan inen kurye meslektaşının yanına gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.