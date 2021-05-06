İzmir'de film gibi kovalamaca! 50 santimetre kala...

Araç, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında, kendisini yakalamak isteyen polis arabasına çarparak kaza yaptı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca, trafik kazası ile son bulurken, meydana gelen kazada 1 komiser hafif şekilde yaralandı. Yaralanan komiser olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan komiserin durumunun iyi olduğu öğrenildi.