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Giriş Tarihi: 6.5.2021 17:07 Son Güncelleme: 6.5.2021 17:09

Jandarmayı şoke eden manzara! 4 kişi böyle yakalandı...

İHA
Jandarmayı şoke eden manzara! 4 kişi böyle yakalandı...

’nın Demre ilçesinde birinci derece sit alanında 4 şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konurken 4 kişiye toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yavu Mahallesi mevkiinde birinci derece sit alanı kapsamında korumaya tabi tutulan taşınmazda izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine gerçekleştirilen operasyonda R.Ş. , M.Y., M.K. ve M.B. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerin izinsiz kazıda kullandığı 2 adet hilti, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet halat, 1 adet elektrik kablosu gibi çeşitli malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili Demre Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda yakalanan şahıslar gözaltına alındı.



Şüpheli 4 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hiffizsihha Kanununun 292. maddesine muhalefetten toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

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Jandarmayı şoke eden manzara! 4 kişi böyle yakalandı...
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