Jandarmayı şoke eden manzara! 4 kişi böyle yakalandı...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yavu Mahallesi mevkiinde birinci derece sit alanı kapsamında korumaya tabi tutulan taşınmazda izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine gerçekleştirilen operasyonda R.Ş. , M.Y., M.K. ve M.B. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.