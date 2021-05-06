Kadir Gecesi’nde Kelime-i Tevhid

Kadim bir geçmişe sahip olan mahyacılık mesleğinin son ustası Kahraman Yıldız'ın hazırladığı Kelime-i Tevhid yazısı, Kadir Gecesi'nde cami minarelerini süsleyecek. 450 yıllık Osmanlı geleneğiyle günümüze gelen mahyacılıkta önemli bir isim olan Kahraman Yıldız, 1971'de Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde çalışmaya başladığını, mahyacılığı ise Osmanlı döneminde yağ kandillerinden mahya yapan Hacı Ali Ceyhan'dan öğrendiğini söyledi. Ayasofya'ya yıllar sonra ilk defa mahya asılacağı için mutlu olduğunu belirten Kahraman Yıldız, "Söz verdim. Bu işi yapacağım diye gece gündüz çalışıyorum. Bu mahyayı yapmak için evime ramazan boyunca en fazla 1-2 kere gidebildim. Mahyayı yetiştirmek için seyahat ederken bile yolda çalışmalarıma devam ediyorum. Allah'ın izniyle Kadir Gecesi'ne yetiştireceğiz" dedi.Ayasofya'ya asılacak mahyanın diğer mahyalardan farklı olacağını belirten Yıldız, "En önemli detaylardan biri olarak harfler arasındaki mesafeyi artırdım. Bununla birlikte Ayasofya'ya asılacak mahyanın harfleri diğerlerinkinden daha büyük olacak. Kelime-i Tevhid yani 'La İlahe İllallah' yazılacak. Mahya, caminin Cağaloğlu tarafına bakan kısmına asılacak" diye konuştu.