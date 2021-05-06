Karabük ‘te kumar operasyonu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kumarhaneye çevrilmiş bir dairede toplanan 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Tam kapanma süreci dolayısıyla süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Bir kişiye 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, mekanda kumar oynayan toplam 6 kişi hakkında 'Kumar Oynamak' kabahat fiilinden bin 336'şar Türk lirası olmak üzere toplamda 8 bin 16 Türk lirası idari para cezası yazıldı.

Mekanda bulunan kumar materyallerine el konuldu öğrenilirken 7 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 900'er lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 lira ceza kesildi.