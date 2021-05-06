Kardeşi tarafından öldürülmüştü! Son mesajı yürekleri dağladı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde akşam saatlerinde ağabey Rahim Aslan, evlerinin önünde oturan kardeşi Uğur Aslan'ı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eve girmesini söyledi.
Uğur Aslan'ın eve girmeyeceğini söylemesi üzerini kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Aslan, yanında taşıdığı bıçakla ağabeyini defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Rahim Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş Uğur Aslan, da suç aleti bıçakla birlikte Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
SON PAYLAŞIMI: 'CAN ALICI GELMİŞ CANIMI ALMAYA'
Katil zanlısı Uğur Aslan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, hayatını kaybeden Rahim Aslan'ın olay günü sabahı sosyal medya hesabından, 'Can alıcı gelmiş canımı almaya, benim can vermeye dermanım mı var efendim' türküsünü paylaştığı görüldü.
Bu paylaşımın altına ise Rahim Aslan'ın arkadaşları, 'Kardeşim ölüm içine mi doğdu' yorumları yaptı.