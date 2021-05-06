Kayınbiraderine acımadı

Adana Yüreğir'de yaşayan 27 yaşındaki Mesut Yılmaz, önceki gece ablasına şiddet uygulayan eniştesi Mehmet Olgun'u (42), "Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım" diye uyardı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, Olgun, Yılmaz'ı pompalı tüfekle göğsünden ve koltuk altından vurarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılamadı. Zanlı ise ağabeyi Yusuf Olgun'un (44) evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Olgun tutuklanırken, ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.