Kendisini mahalleliye 'BM savcısı' olarak tanıtan bulaşıkçı tutuklandı! Komşuları şaşkın

MESLEK YÜKSEKOKULUNA BAŞVURDU AMA KAZANAMADI

İncelemede lise mezunu olduğu öğrenilen Baki Çelen'in Adalet Meslek Yüksekokulu'na başvurduğu ancak kazanamadığı ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Üzerinde yapılan aramada sahte savcı kimliği de bulunan Çelen, salı günü sevk edildiği adliyede 'unvan gaspı ve evrakta sahtecilik' suçlamasıyla tutuklandı. Çelen'in savcı kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapıp yapmadığı tespit edilemedi.