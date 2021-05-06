Kovidli çocukların kurtarıcı melekleri

Koronavırüste mutant kâbusu 3'üncü dalgada çocukları da içine çekti. Yoğun bakımlarda yaşları 1.5 ila 18 yaşına kadar çocuklar var. Kovid'i yenen çocukların kurtarıcıları olan sağlık çalışanlarına hayat teşekkürü her şeye değer. İşte çocuk yoğun bakım ve servislerinde yaşananlar ve kurtarıcı meleklerin anlattıkları;9 çocuk bizde Kovid tedavisi görüyor. Mutasyonlu virüs çocuklarda ağır seyretti ama tedavi yanıtları iyi. Kovid'e karşı çok dirayetle savaşıyorlar. Çocukları sadece iyileştirmek için uğraşmıyoruz, onlara burada anne, baba oluyoruz. Entübe cihazından kurtulup nefes almaya başladıklarında sevinçli halleri ve ağızlarından dökülen 'Teşekkürler doktor amca, doktor teyze, hemşire abla ve abilerim' sözleri bizim en büyük gücümüz. En son Kovid hastamız Mahmut'u taburcu ettik. Yoğun bakımda günlerce kalan Mahmut, diyabet nedeniyle organ yetmezliğine girdi. Ama hepsini atlattı. Servisten yürüyerek gitti.3'ü yoğun bakımda 14 çocuk hastamız var. Akciğer bulguları ağır seyredebiliyor. Şefkatle tedavilerini yapıyoruz.: Yeni varyant çocukları tuttu. 16-17 yaşında veya 2 aylık bebek hastalarımız var. Çocukların tedavilerini yaparken onların ailesi gibi oluyoruz. 'Teşekkür ederim doktor amca beni kurtardın' dedi bir hastam, dünyalar benim oldu.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Enfeksiyon Bölümü'nde tedavisi süren Hamza Böyükdağ'ın (12) annesi Hürriyet Böyükdağ, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Yavrumu kurtardılar, Allah hepsinden razı olsun. Nefes almakta zorlanıyordu. Alerjik astımı da vardı. Üstüne Kovid de eklendi. Yavrumu kaybedeceğim diye çok korktum. Ama burada o kadar şefkatle ilgilendiler ki Hamzam iyileşiyor" dedi.