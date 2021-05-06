Lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi

Geçtiğimiz yıl lösemiye yakalanan ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan Miray'ın doğum gününün yaklaştığını öğrenen bir yakını Adana Emniyet Müdürlüğü'ne arayarak durumu anlattı. Bu istek Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletildi. Müdür İnci de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine Miray'ın doğum gününün kutlanması için talimat verdi.

Ekipler pasta alıp küçük kızın tedavi gördüğü hastaneye gitti. Polisler üzerinde "İyi ki doğdun Miray" yazısı pastayla küçük kızın odasına girdi. Bir anda polisleri pastayla gören Miray, çok şaşırdı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen ve yeni yaşına giren Miray'a polis çocuk kartı ile çeşitli hediyeler verilirken, mutluluğu görülmeye değerdi. Polisler hastanede tedavi gören çocukları unutmadı onları da hediyeler vererek sevindirdi.