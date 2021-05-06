Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi
Giriş Tarihi: 6.5.2021 10:16

Lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi

'da lösemiden dolayı hastanede tedavi gören 5 yaşındaki Miray Uğurlu'ya polis amcaları doğum günü sürprizi yaptı. Polislerin pastayla odasını girdiği gören Miray'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Miray'a polis çocuk kartı ile çeşitli hediyeler verildi.

Geçtiğimiz yıl lösemiye yakalanan ve ailesinin maddi durumu iyi olmayan Miray'ın doğum gününün yaklaştığını öğrenen bir yakını Adana Emniyet Müdürlüğü'ne arayarak durumu anlattı. Bu istek Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletildi. Müdür İnci de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine Miray'ın doğum gününün kutlanması için talimat verdi.

Ekipler pasta alıp küçük kızın tedavi gördüğü hastaneye gitti. Polisler üzerinde "İyi ki doğdun Miray" yazısı pastayla küçük kızın odasına girdi. Bir anda polisleri pastayla gören Miray, çok şaşırdı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen ve yeni yaşına giren Miray'a polis çocuk kartı ile çeşitli hediyeler verilirken, mutluluğu görülmeye değerdi. Polisler hastanede tedavi gören çocukları unutmadı onları da hediyeler vererek sevindirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA