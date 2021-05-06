Magandanın kurşunu Pınar’ı öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 19 yaşındaki Serdar Dündar, iftar sonrası evindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçma kurşunlardan birisi o sırada sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ın gözüne isabet etti.

Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pınar Kaban'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmada gözaltına alınan Dündar, çıkarıldığı nöbetçi mehkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.