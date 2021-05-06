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Giriş Tarihi: 6.5.2021 10:56

Magandanın kurşunu Pınar’ı öldürdü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Magandanın kurşunu Pınar’ı öldürdü

’da 19 yaşında Serdar Dündar, iftar sonrası evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşunlar sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban’ı hayattan kopardı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 19 yaşındaki Serdar Dündar, iftar sonrası evindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçma kurşunlardan birisi o sırada sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'ın gözüne isabet etti.

Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pınar Kaban'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmada gözaltına alınan Dündar, çıkarıldığı nöbetçi mehkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Magandanın kurşunu Pınar’ı öldürdü
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