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Giriş Tarihi: 6.5.2021 19:30 Son Güncelleme: 6.5.2021 19:30

- metro hattında arıza istasyon kapattı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında arıza istasyon kapattı

’da kısa süre önce açılışı yapılan M7 metro hattında zeminde çökmeye bağlı olarak raylarda kayma meydana gelmesi nedeniyle 45 gün ile 2 ay arası hizmete kapatıldı. Seferlerin 'a kadar yapılacağı duyuruldu. Mecidiyeköy’den ’ye belediye otobüsleriyle ücretsiz aktarma yapılacağı kaydedildi.

İstanbul'da yaklaşık iki ay önce hizmete sokulan M7 Mecidiyeköy –Mahmutbey hattında meydana gelen arıza nedeniyle 2 aylık bakıma alındı. M7 hattın Mecidiyeköy makas bölgesinde yapılan incelemeler sonucu zeminde çökmeye bağlı olarak raylarda kayma meydana geldiği bu nedenle de 45 gün ile 2 ay arası mecidiyeköy istasyonun hizmet veremeyeceği kaydedildi.

Mecidiyeköy Metro İstasyonunda Mahmutbey girişi bantlarla kapatılarak yolcular arıza tabelaları konuldu.

Metroyla yolculuk yapmak isteyenler için yapılan uyarıda, "Yürütülen altyapı çalışması süresince işletmemiz mahmutbey-nurtepe arasında kesintisiz, nurtepe çağlayan arasında mekik seferlerle sürdürülecektir. Mecidiyeköy-Nurtepe arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz mekik seferleri düzenlenmektedir" duyurusu konuldu. Mecidiyeköy'den otobüslere binan vatandaşlar Nurtepe'ye kadar giderek oradan metroya binebildiler.

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Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında arıza istasyon kapattı
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