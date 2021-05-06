Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında arıza istasyon kapattı

İstanbul'da yaklaşık iki ay önce hizmete sokulan M7 Mecidiyeköy –Mahmutbey hattında meydana gelen arıza nedeniyle 2 aylık bakıma alındı. M7 hattın Mecidiyeköy makas bölgesinde yapılan incelemeler sonucu zeminde çökmeye bağlı olarak raylarda kayma meydana geldiği bu nedenle de 45 gün ile 2 ay arası mecidiyeköy istasyonun hizmet veremeyeceği kaydedildi.

Mecidiyeköy Metro İstasyonunda Mahmutbey girişi bantlarla kapatılarak yolcular arıza tabelaları konuldu.

Metroyla yolculuk yapmak isteyenler için yapılan uyarıda, "Yürütülen altyapı çalışması süresince işletmemiz mahmutbey-nurtepe arasında kesintisiz, nurtepe çağlayan arasında mekik seferlerle sürdürülecektir. Mecidiyeköy-Nurtepe arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz mekik seferleri düzenlenmektedir" duyurusu konuldu. Mecidiyeköy'den otobüslere binan vatandaşlar Nurtepe'ye kadar giderek oradan metroya binebildiler.