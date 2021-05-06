Mersin Jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ve Anamur ilçelerinde düzenlediği operasyonda, 85 kök kenevir bitkisi, 27 litre sahte içki, 94 paket kaçak sigara, 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imal ve ticareti ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekim yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yeşiltepe Mahallesinde 1 şahsın iş yerinde sahte alkollü içki üreterek satış yaptığı, ayrıca evinin çatı katında kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 27 litre sahte içki, 94 paket kaçak sigara, 150 gram kubar esrar, 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise, Alataş Mahallesi'nde 1 şahsın kendisine ait sera ve bağ evinin çatı katında uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Adresde, arama yapan Jandarma ekipleri, 35 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.