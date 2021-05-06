Mutasyonun etkisini kıran ilaç yolda

ABD'li Eli Lilly ve Kanadalı AbCellera firmaları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen bir antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California ve Güney Afrika'da tanımlananlar da dahil olmak üzere çok sayıda mutasyonu "güçlü bir şekilde" etkisiz hale getirdiği açıklandı. Şirketler, "LY-CoV1404" adlı monoklonal antikor tedavisinin, koronavirüsün mutasyona uğrayan çok sayıda kısmına bağlanarak çalıştığını, yani ilacın zaman içinde etkinliğini koruyabileceğini duyurdu. Şu anda insan denemelerine başlayan ilaç eğer başarılı sonuçlar gösterirse, pandemiye karşı bir oyun değiştirici olacak ve uzun vadede mutasyon endişesini ortadan kaldıracak.