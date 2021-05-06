Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Okmeydanı bölgesinde ruhsatsız silah taşıyan kişilere silah satışı yapan kişilerin olduğu ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler şüphelilerin izine Eyüpsultan Çırçır mahallesinde rastladı. Otopark ve oto yıkama olarak kullanılan bir iş yerine baskın yapan Beyoğlu polisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

Oto yıkamada silah satıyorlarmış! Ruhsatsız silah satan 2 kişi gözaltına alındı | Video

Şüphelilerin yakalandığı iş yerinde alınan izinle birlikte yapılan aramalarda 3 adet çeşitli modellerde silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ali K. ve Murat S. silahların kendilerine ait olduğunu beyan etsede silahların ruhsatsız olduğu belirlendi.

Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen 1 adet siyah renkte 'GLOCK' marka tabanca ve tabancaya ait 15 adet 9*19 mm çapında fisek, 1 adet siyah renkte üzerinde 'MODEL BEF 66 FRANCE' ibareli silah ve silaha ait 8 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet 'STAR EIBAR-ESPANA' ibareli silah ve silaha ait 7 adet 7.65 mm çapında fişek Alibeyköy Polis Merkezine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.