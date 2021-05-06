Pendik’te iş makinesinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, 16.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde Cesur Sokak ile Yekte Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Kızılkaya(6) cenaze nedeniyle ailesiyle birlikte akrabalarının yanına gitti. Bu sırada sokakta oynayan Aslan Kızılkaya, hareket halinde olan Hasan Ç.'nin kullandığı bir iş makinesinin altında kaldı. Hasan Ç. Olayın ardından bölgeden kaçarken vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aslan Kızılkaya'nın cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışma sonucunda kaçan iş makinesi sürücüsü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.





GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Öte yandan küçük çocuğun hayatını kaybettiği olay, sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun sokakta oynadığı görülürken hareket halindeki iş makinası çocuğu altına alıyor. Sonrasında ise sürücünün olay yerinden kaçıyor.