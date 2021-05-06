Pitbullarla korunan kumarhaneye baskın

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek Nar Caddesi'nde pitbull cinsi köpeklerle korunan iş yerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla baskın düzenlendi.

İçeride 22 kişi ile birlikte 17 deste oyun kağıdı, 167 adet plastik pul, 1 adet güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

21 şahsa "Kumar oynamaktan" kişi başı 1336 TL ve iş yeri sahibi ve diğer kumar oynayan 21 şahsa, "Sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten" kişi başı 3 bin 400 TL, iş yeri sahibine ayrıca "Kumar oynanması için yer ve İmkan sağlamak"tan soruşturma başlatıldı.

Köpeklerin sahibine ise beslemesi ve yetiştirmesi yasak olan pitbull cins köpekleri beslediği için Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan başına 10 bin 434 TL ceza kesti.

22 kişiye toplam 29 bin 392 TL kumar oynamak, 19 bin 800 TL sosyal mesafe kuralını ihlal etmek, 74 bin 800 TL sokağa çıkma yasağına uymamak,

20 bin 868 TL beslemesi ve yetiştirmesi yasak olan köpek beslemek suçundan 144 bin 860 TL ceza kesildi.

İşyeri mühürlenerek kapatıldı.