‘Randevulu’ kan bağışına yoğun ilgi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında Şanlıurfa Kızılay kan merkezi tarafından kan stoklarında yaşanan azalmadan dolayı 8 Mayıs Dünya Talasemi günü dolayısıyla hem Talasemi hastalarına hem de kan ihtiyacı olan hastalar için iftar sonrası 'Randevulu' kan bağışına Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere Siverek Devlet hastanesi sağlık çalışanları ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Lezgo parkında başlatılan kan bağışı kampanyasının 3 gün devam edileceği belirtilirken yapılan açıklamada şu bilgiler yer verildi. ''Koronavirüs salgınından dolayı stoklarda yaşanan ciddi düşüşten dolayı Şanlıurfa ve ilçelerinde 8 Mayıs Dünya Talasemi günü dolayısıyla hastaların kan ihtiyaçlarını karşılamak adına kan bağışı başlatıldı. Ramazan ayında iftar sonrası ' Randevulu' kan bağışı sistemiyle kan bağışına gelen bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Şanlıurfa Kızılay Kan merkezinin ilk kez 8 Mayıs Dünya Talasemi günü dolayısıyla ilçede düzenlenen kan bağışından dolayı Kızılay çalışanlarına teşekkür eden Siverek Bir Damla Kan Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dizlek şunları kaydetti. ''Bilindiği üzere ülke genelinde Koronavirüs salgınıyla mücadele de kan stoklarında yaşanan azalma Talasemi hastalarımızı etkiliyor, bu sebeple Kızılay'a yaptığımız başvuru sonucunda ilçemizde Talasemi hastalarımızın ve genel kan ihtiyacı olan hastalarımıza yönelik 'Randevulu' kan bağışı kampanyası başlatıldı, kan bağışımız 3 gün boyunca iftar sonrası devam edecektir'' diye konuştu.

Kan Bağışına Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Kubilay Gökçe, Siverek Bir Damla Kan Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dizlek, Sağlık çalışanları, Sivil Toplum Kuruluşları kan bağışı yaparak destek verdi.