Riva yine pisliğe teslim oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ'nin maliyetli olduğunu öne sürerek arıtma tesislerini çalıştırmaması nedeniyle Riva Deresi, iki yıldır kanalizasyona döndü. SABAH, 31 Mayıs 2020'de çevre felaketini 'Cennet Riva'ya zehir akıyor' manşetiyle duyurmuştu. Haberimizin ardından çalışma başlatıldığını açıklayan CHP'li İBB yönetiminin parmağını oynatmadığı ortaya çıktı. Balçıkla dolan derenin rengi kirlilik nedeniyle siyaha dönerken, canlı popülasyonunu azaltan kirlilik, balık ölümlerine de neden oldu. Ölen balıkların su yüzeyine çıktığı dereden rahatsız olan mahalleli ise bir an önce çözüm bulunmasını istedi.