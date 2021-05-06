Siirt'te trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ziyaret

Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay başkanlığındaki ekipler, kent merkezinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren aileleri ziyaret etti.

Ailelerle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Trafik kurallarının hayat kurtardığını kaydeden Doğanay, vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

Etkinlikler hakkında da bilgi veren Doğanay, Kentte yayın yapan basın kuruluşları ve radyolardan vatandaşların duyarlı hale gelmesi ve trafik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla anonsların yapıldığını hafta kapsamında, il Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa oluşturulan kontrol ve denetim noktalarında vatandaşların bilgilendirildiği ve tanıtıcı broşürler dağıtıldığını belirtti.