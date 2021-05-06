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Giriş Tarihi: 6.5.2021 10:50

'te trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ziyaret

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt'te trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ziyaret

1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında kutlanan "Karayolları Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, trafik kazasında yaşamını kaybeden vatandaşların ailelerini konutlarında ziyaret etti.

Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay başkanlığındaki ekipler, kent merkezinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren aileleri ziyaret etti.
Ailelerle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğan trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Trafik kurallarının hayat kurtardığını kaydeden Doğanay, vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

Etkinlikler hakkında da bilgi veren Doğanay, Kentte yayın yapan basın kuruluşları ve radyolardan vatandaşların duyarlı hale gelmesi ve trafik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla anonsların yapıldığını hafta kapsamında, il Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa oluşturulan kontrol ve denetim noktalarında vatandaşların bilgilendirildiği ve tanıtıcı broşürler dağıtıldığını belirtti.

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Siirt'te trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ziyaret
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