Son dakika: Anneler günü alışverişi yapacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Sakın tıklamayın...

"ÖZEL GÜNLERİ KOLAÇAN EDİYORLAR"

Dolandırıcıların özel günleri tespit ettiklerine dikkat çeken Ali Murat Kırık, "Özel günlerde ne yazık ki, vatandaşları mağdur ediyorlar. Ya bu linkler sizi maddi olarak dolandırıyor, ya da bu linklere tıkladığınızda sizin cihazınıza casus bir yazılım yükleniyor. 'Yarın babalar günü olacak', 'yarın sevgililer günü olacak' hepsinde aynı numara gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.



Erhan Dağlak

"LİNKE YÜZDE 80 TIKLARDIM"

"Anneler Günü" için hediye bakan Mazlum Dağlar, "Yüzde 80 tıklardım" dedi.

Erhan Dağlar ise, "Ben tıklamam, ben internetten alışveriş yapmayı sevmiyorum bir sürü dolandırıcılık yapan site var. Ondan dolayı alamıyoruz hiçbir şey" şeklinde konuştu.