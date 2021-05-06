Son dakika: Bingöl'de dehşet! Foseptikten parçalanmış ceset çıktı

Yapılan inceleme parçalanmış cesedin köyde oturan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından kuyudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Cinayet olayıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.