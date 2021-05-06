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Giriş Tarihi: 6.5.2021 16:44 Son Güncelleme: 6.5.2021 17:11

haberi: Sağlık Bakanı yeniden paylaştı: İşte vaka sayısının düştüğü iller!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden paylaştı: İşte vaka sayısının düştüğü iller!

: Sağlık Bakanı , Twitter'dan vaka sayısı düşen illeri güncellenen tabloyla bir kez daha paylaştı. Koca, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadelerini kullandı...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaşılan tabloda düzeltme yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum.

Tüm illerdeki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları ise şöyle; İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31)

Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04)

Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45), Sivas (285,58)

Ağrı (285), Yozgat (280,37), Karabük (274,2), Çankırı (267,63), Samsun (267,54), Aksaray (266,9), Kırşehir (256,75), Karaman (256,55), Ardahan (251,66), Gümüşhane (248,41), Kilis (244,41), Isparta (243,92), Trabzon (237,71), Manisa (223,63)

İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14)

Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32)

Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12).

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden paylaştı: İşte vaka sayısının düştüğü iller!
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