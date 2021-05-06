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Giriş Tarihi: 6.5.2021 09:30 Son Güncelleme: 6.5.2021 09:30

haberi: vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı!

haberi: , Twitter hesabından geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından salgının gidişatıyla ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Vaka sayısı en çok azalan illeri tabloyla açıklayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars...

İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları ise en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı: İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31)

Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04)

Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45), Sivas (285,58)



Ağrı (285), Yozgat (280,37), Karabük (274,2), Çankırı (267,63), Samsun (267,54), Aksaray (266,9), Kırşehir (256,75), Karaman (256,55), Ardahan (251,66), Gümüşhane (248,41), Kilis (244,41), Isparta (243,92), Trabzon (237,71), Manisa (223,63)



İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14)



Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32)



Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12).

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı! | Video

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı!
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