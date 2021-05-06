Son dakika: Vebitcoin soruşturmasında yeni gelişme! 5 zanlı...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine 23 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bazı adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerini müteakip şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi tutuklanmıştı.