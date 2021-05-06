Son dakika | İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü! Çifte felaketten dönülmüş...

Son dakika haberi: Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Park halindeki araçlar çöken binanın altında kaldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
ÇİFTE FELAKETTEN DÖNÜLMÜŞ
Yıkılan binanın çevresinde tam kapanma tedbirleriyle nedeniyle pazar yerinin kurulmadığı da öğrenildi.
Binada seslerin duyulmasının ardından dün tahliye işlemi yapılmıştı... Olayda herhanbi bir can kaybı ya da yaralının olmadığı bildirildi...
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü! Olay yerinden ilk görünüler CANLI YAYIN
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
"Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır."
5 KATLI BİNA BÖYLE ÇÖKTÜ
Ekiplerin çalışması sürerken, binanın çöktüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bina gürültüyle çökerken çevredekiler panik yaşadı.
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN |