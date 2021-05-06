Suç makinesi dolandırıcı Konya’da yakalandı

Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ve Kastamonu illerinde 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 11 farklı olaya karıştığı tespit edilen ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Umut Çelik'in Ayanbey Mahallesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese yönelik fiziki takip başlatan polis, şüpheli Çelik'in evde olduğunu belirlemesi üzerine operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Çelik'in karşısında polisleri görünce bir süre donakaldığı ve konuşamadığı belirlendi. Meram Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Çelik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.