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Giriş Tarihi: 6.5.2021 12:53

Suç makinesi dolandırıcı ’da yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Suç makinesi dolandırıcı Konya’da yakalandı

’da 5 farklı ilde 11 dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Çelik (24) saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ve Kastamonu illerinde 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 11 farklı olaya karıştığı tespit edilen ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Umut Çelik'in Ayanbey Mahallesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese yönelik fiziki takip başlatan polis, şüpheli Çelik'in evde olduğunu belirlemesi üzerine operasyon için harekete geçti. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Çelik'in karşısında polisleri görünce bir süre donakaldığı ve konuşamadığı belirlendi. Meram Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Çelik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Suç makinesi dolandırıcı Konya’da yakalandı
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