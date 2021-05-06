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Giriş Tarihi: 6.5.2021 08:44 Son Güncelleme: 6.5.2021 09:13

'da pes dedirten görüntü! Tam kapanmaya aldırmadan düzenlediler

İHA
Bursa'da pes dedirten görüntü! Tam kapanmaya aldırmadan Hıdırellez düzenlediler

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele sürerken kimi zaman istenmeyen manzaralar da oluşuyor. 'da korona virüse aldırış etmeyen vatandaşlar eğlencesi, düzenledi. Yaklaşık yüz kişi sokak ortasında oyun oynadı.

Bursa'da şaşkına çeviren görüntüler! Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti.

Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler | Video

Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi.

Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki cekti.

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Bursa'da pes dedirten görüntü! Tam kapanmaya aldırmadan Hıdırellez düzenlediler
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