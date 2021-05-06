Trabzon'da kaza: 1 ölü

Trabzon'un Maçka ilçesinde, sabah 09.00 sıralarında Hacı Mehmet kavşağı mevkiindeki Maçka istikametinden Trabzon istikametine doğru seyir halinde olan Cavit Durmuş idaresindeki araç, trafik ışıklarında bekleyen 61 PC 670 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı.
Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Servisine Jandarma ekiplerini arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü 79 yaşındaki Durmuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cavit Durmuş
Kazaya karışan diğer araçların sürücüleri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.