Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda flaş gelişme! Tuğba'ya kabusu yaşatan eski sevgili hakkında yeni karar!

Zaten kendisi de arbede anının nasıl olduğunu, nasıl yaşandığını anlamamıştır. Yaşanan olayı psikolojik rahatsızlığından dolayı hatırlamamaktadır. Çok derin bir pişmanlık duymaktadır. Polisler geldikten sonra aklı yerine gelmiştir. Psikolojik hastalığı sebebiyle yaşananlar kendi iradesiyle gerçekleşmemiştir. Tek başına yaşamakta olup geçinebilmesi için çalışması gerekmektedir" denildi.