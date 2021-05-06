Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya’nın acı günü
Giriş Tarihi: 6.5.2021

’nın acı günü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Turkuvaz Medya’nın acı günü
TURKUVAZ Medya Grubu Yönetim Hizmetleri ve İdari İşler Koordinatörlüğü'nde uzun yıllar görev yapan Ahmet Öztürk, 53 yaşında, yakalandığı koronovirüs nedeniyle vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ailesinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi. Turkuvaz Medya Gaziantep abone temsilcisi Muzaffer Yılmaz da (59), 10 gündür tedavi gördüğü Defa Life Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. 10 yılı aşkın süredir Turkuvaz Medya abone biriminde görev yapan Yılmaz, Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya’nın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA