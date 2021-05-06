Turkuvaz Medya’nın acı günü

TURKUVAZ Medya Grubu Yönetim Hizmetleri ve İdari İşler Koordinatörlüğü'nde uzun yıllar görev yapan Ahmet Öztürk, 53 yaşında, yakalandığı koronovirüs nedeniyle vefat etti.Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ailesinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi. Turkuvaz Medya Gaziantep abone temsilcisi Muzaffer Yılmaz da (59), 10 gündür tedavi gördüğü Defa Life Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. 10 yılı aşkın süredir Turkuvaz Medya abone biriminde görev yapan Yılmaz, Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.