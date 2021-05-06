Ünlü edebiyatçı Emine Işınsu yaşamını yitirdi

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu, hayatını kaybetti. Eşi olan yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, 83 yaşındaki usta kalemin vefatına ilişkin, "Az önce eşim Emine Işınsu'yu kaybettim" ifadesini kullandı. Aralarında "Sancı", "Çiçekler Büyür", "Azap Toprakları" ve "Ak Topraklar"ın bulunduğu 20'yi aşkın eserin sahibi olan Işınsu, 17 Mayıs 1938'de Kars'ta dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olan yazar, annesinden dolaylı sürekli edebiyattan söz edilen ve şiir okunan bir çevrede, babasının görevlerinden dolayı da yurdun çeşitli yerlerinde yaşayarak büyüdü.Emine Işınsu, annesiyle çıkardıkları "Ayşe Dergisi" ile başlayan dergi yayıncılığının ardından ilk şiir kitabını henüz 17 yaşındayken "İki Nokta" adıyla çıkardı. "Küçük Dünya" adlı kitabından sonra da 1960'lı yıllarda yoğun bir şekilde roman yazmaya yönelen usta kalem, fikir ve sanat dergisi "Töre"yi 1971-1981 yılları arasında çıkardı. "Bir Yürek Satıldı" (1967), "Bir Milyon İğne" (1967) ve "Adsız Kahramanlar" (1975) oyunlarını da kaleme alan Emine Işınsu'nun TRT'de radyofonik oyun olarak yayınlanan "Bir Yürek Satıldı" eseri ile "Küçük Dünya" romanı televizyon dizisi olarak TRT'de izleyicilerle buluştu. Emine Işınsu'nun cenazesi, bugün Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emine Işınsu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın mesajında, "Edebiyatımızın değerli kalemlerinden Emine Işınsu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Emine Işınsu için başsağlığı dileğinde bulundu.