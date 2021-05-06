Yediz beklerken dokuz doğurdu

Fas'ın Kazablanka kentinde Mali vatandaşı Halime Sisi, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi. Mali Sağlık Bakanlığı'nın da internet sitesinden doğumunu duyurduğu 25 yaşındaki kadının ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan ultrason tetkiklerinde yedi bebek beklediği, bu yüzden sağlık durumunun takibi için Kazablanka'ya sevk edildiği öğrenildi. Doğum masraflarının da hükümet tarafından karşılandığı Malili kadının 7 bebek beklerken 9 çocuk doğurması büyük sürpriz oldu. Mali Sağlık Bakanı Fanta Siby "Bebeklerin ve annenin durumu iyi" açıklaması yaptı. Twitter kullanıcıları dilimize yerleşmiş bir durumu sabırsızlıkla, heyecan ve merak içinde beklemek anlamına gelen 'dokuz doğurmak' deyimine atıfta bulunarak 'İşte gerçek dokuz doğurmak bu' diye espriler paylaştı. 2 yıl önce ABD Teksas'ta yaşayan Thelma Chiaka isimli bir kadın 9 dakikada 6 bebek doğurarak dünya medyasının ilgisini çekmişti.Dünyada 1971'de Avustralya Sidney'de Geraldine Brodrick isimli bir kadın 9 çocuk doğurmuş ancak en çok yaşayanı 6 saat olmak üzere tüm bebekler ölmüştü. 1999'da Malezya'da Zurine Mat Saad isimli bir kadın da 5'i erkek, 4'ü kız olmak üzere 9 çocuk doğurmuş, o bebeklerde 6 saatten fazla hayatta kalamamıştı.