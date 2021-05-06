Zonguldak'ta salep üretimi artıyor

Kdz. Ereğli ilçesinde tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyen Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, bu kapsamda 2021 yılında demonstrasyonu yapılan salep bitkisinin deneme parselinde inceleme yaptı.

Deneme üretimini başarıyla gerçekleştiren önder çiftçi Talip Hasçelik ile üretim süreçlerini değerlendiren Çataklı, doğal ürünlere olan talebin artması ile dünyada ve Türkiye'de tıbbi aromatik bitkiler ön plana çıktığını, Ülkemizde aralarında endemik türlerin de olduğu önemli bir potansiyel bulunduğunu, Tıbbı aromatik bitkilerin üretimi bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak adına İl Müdürlüğü tarafından bir strateji olarak belirlendiğini, bölgedeki potansiyelin değerlendirmesi amacıyla çalışmaların devam etmekte olduğunu söyledi.

Salep bitkisinin ülkemiz için önemine değinen Çataklı, "Salep bitkisi önemli tıbbi aromatik bitkilerimizdendir ve çok sayıda üründe hammadde olarak kullanılmaktadır. Türkiye'nin yıllık 800 ton salep ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 200 tonu iç piyasadan karşılanmakta olup, bunun da yüzde 80'i doğadan kaçak yollarla elde ediliyor. Doğadan kaçak yollarla elde edilmesinin de ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için üretiminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda gelir sağlayacak önemli bir tarım ürünüdür, yapılan denemelerden olumlu sonuçlar alındı. Önümüzdeki dönemde daha geniş alanlarda yaygınlaştırmak için proje hazırlıyoruz." dedi.