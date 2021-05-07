2 çocuk annesi 38 yaşındaki Türkçe öğretmeni koronavirüse yenik düştü

Selçuklu Süleyman Çelebi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan İlknur Kösen, bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan 2 çocuk annesi Kösen'in tedavısi yoğun bakımda devam etti. İlknur Kösen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç öğretmenin ölüm haberi eğitim camiasını yasa boğarken İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'te taziye mesajında Kösen'e Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. İlknur Kösen'in cenazesi Yazır Mezarlığında toprağa verildi.