Adana'da kumar baskını! Polisi görünce bakın ne yaptı!

Polisin baskın yaptığı adreslerde suçüstü yapılan 277 kişiye kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlal etmekten 783 bin 874 lira ceza uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 14 bin 470 lira paraya el koyuldu. Ayrıca 22 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.