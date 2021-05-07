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Giriş Tarihi: 7.5.2021 12:35 Son Güncelleme: 7.5.2021 12:49

'da kumar baskını! Polisi görünce bakın ne yaptı!

DHA
Adana'da kumar baskını! Polisi görünce bakın ne yaptı!

'da sıcak saatler yaşandı. 22 ayrı adrese yapılan kumar baskında 277 kişiye 783 bin 874 TL ceza yazıldı. Baskın yapılan bir adreste, polisi gören bazı kişiler merdiven altında saklandı ve gizli geçitten kaçmaya çalıştı. Aynı adreste bir kişinin de uyuyor numarası yapması dikkatlerden kaçmadı...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen tam kapanmayla birlikte bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kumarhaneye çevrilen ev ve kapalı olması gerekirken kıraathanelerin de aralarında bulunduğu 22 adrese operasyon düzenledi.

Polisin baskın yaptığı adreslerde suçüstü yapılan 277 kişiye kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlal etmekten 783 bin 874 lira ceza uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 14 bin 470 lira paraya el koyuldu. Ayrıca 22 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.



UYUYOR NUMARASI YAPTI

Baskında bir iş yerinin kapısını koçbaşıyla kırarak giren ekipler, içerideki bazı kişilerin merdiven altında saklandıklarını ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Aynı adreste bir kişinin uyuyor numarası yaptığı görüldü.

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Adana'da kumar baskını! Polisi görünce bakın ne yaptı!
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