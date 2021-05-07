Ağrı Dağı’nda ceset bulundu

Iğdır'da çobanlar hayvanlarını otlatmak için Ağrı Dağında gezinirken bir erkek cesedi buldular. Iğdır'ın Aralık İlçesinde Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının arasında 2200 rakımlı Mıhtepe mevkiinde bulunan ceset, hemen yetkililere bildirildi.

Yüzü tanınmaz halde bulunan cesedin incelemesini ise olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptı. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemelerden sonra morga kaldırılacak olan ceset üzerinde otopsi çalışması yapılacak. Bölgede kayıp ihbarı olan vatandaşlarda araştırma neticesi içerisinde incelenmeye başlandı.