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Giriş Tarihi: 7.5.2021 15:30

’nda ceset bulundu

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Ağrı Dağı’nda ceset bulundu

’da çobanlar hayvanlarını otlatmak için Ağrı Dağında gezinirken bir erkek cesedi buldular. Iğdır'ın Aralık İlçesinde Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının arasında 2200 rakımlı Mıhtepe mevkiinde bulunan ceset, hemen yetkililere bildirildi

Iğdır'da çobanlar hayvanlarını otlatmak için Ağrı Dağında gezinirken bir erkek cesedi buldular. Iğdır'ın Aralık İlçesinde Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının arasında 2200 rakımlı Mıhtepe mevkiinde bulunan ceset, hemen yetkililere bildirildi.

Yüzü tanınmaz halde bulunan cesedin incelemesini ise olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptı. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, incelemelerden sonra morga kaldırılacak olan ceset üzerinde otopsi çalışması yapılacak. Bölgede kayıp ihbarı olan vatandaşlarda araştırma neticesi içerisinde incelenmeye başlandı.

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Ağrı Dağı’nda ceset bulundu
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