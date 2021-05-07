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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:37 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:39

'da ele geçirilmişti... Yavru maymunlar hayvanat bahçesine gönderildi

DHA
Ağrı'da ele geçirilmişti... Yavru maymunlar hayvanat bahçesine gönderildi

'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, kafes içinde ele geçirilen 12 yavru maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde yapılan muayenenin ardından 'teki Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

İhbarı değerlendiren Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında, içinde 12 yavru maymunun bulunduğu 2 kafes gördü. Ekipler, kafesleri bırakanları tespit etmek için kamera görüntülerini izledi.

Yapılan incelemede, 5 Mayıs gecesi, kimliği belirlenemeyen kişinin, hudut giriş bölgesinde TIR'ların arasından çıkarak, elinde bulunan 2 kafesi giriş kantar yanında park halindeki İran plakalı TIR'ın çekici bölümüne koyduğunu belirledi.

Görüntülerin devamında şüphelinin, TIR'dan inerek, 2 kafesi araçtan indirip, tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğu tespit edildi.

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Savcılığın talimatı üzerine muhafazaya alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada muayeneden geçirilen yavru maymunlar, hazırlanan özel kafes içinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

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Ağrı'da ele geçirilmişti... Yavru maymunlar hayvanat bahçesine gönderildi
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