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Giriş Tarihi: 7.5.2021

Akraba ziyareti, ’da 56 kişiye virüs bulaştırdı

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Akraba ziyareti, Samsun’da 56 kişiye virüs bulaştırdı
Koronavirüs vaka sayılarında şubat ve mart aylarında zirvede olan Samsun alınan sıkı önlemler sayesinde son açıklanan haftalık tabloda 42'nci sıraya kadar geriledi. Tam kapanma döneminde vatandaşların elinden gelen gayreti göstermesiyle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalama şansı bulduklarını belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, şehir dışından akraba ziyaretine gelen 3 ailenin 56 kişiye virüs bulaştırdığını duyurdu. Oruç "Bir ilçemizde il dışından gelen bir ailenin 30 kişiye bulaştırdığını gördük. Yine başka bir ilçemize başka bir ilden gelen kişiden kaynaklı 17 kişilik, yine aynı ilçede bir kişiden kaynaklı 9 pozitif vakamız mevcut. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerinizi 10 gün boyunca izolasyon altında tutun ve görüşmelerinizi kesinlikle birlikte yapmayın. Aile içi ziyaretleri muhakkak engelleyin. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayram ziyaretleri yapmayın ki vaka düşüşünü tam olarak sağlayalım. Tam düşüşü yakalamışken yeniden vakaların artmasını istemiyoruz" diye konuştu.

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Akraba ziyareti, Samsun’da 56 kişiye virüs bulaştırdı
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